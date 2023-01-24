США обеспокоены решением ЮАР провести военные учения с РФ и КНР

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты встревожены решением ЮАР принять участие в совместных с Россией и Китаем военных учениях. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У США, как мы говорили ранее, есть обеспокоенность относительно проведения любой страной учений с Россией, пока Россия ведет <…> войну против Украины. <…> Мы последовательно говорили об этом. Но, конечно, каждая <…> страна принимает собственные решения», — заявила официальный представитель Белого дома.

Военно-морские учения с участием кораблей России, Китая и ЮАР пройдут с 17 по 27 февраля.