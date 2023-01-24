Вучич заявил, что не исключает ухода в отставку, если это сможет спасти страну

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил в понедельник в обращении к нации, что не исключает своего ухода в отставку, если так можно будет спасти страну.

«Это в любом случае мой последний мандат, я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался. <…> Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент», — заявил Вучич, отвечая на вопрос, готов ли он уйти в отставку.