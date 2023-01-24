Использование Украины для гибридной войны — одна из главных угроз РФ, считает Герасимов
09:20 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стремление НАТО расшириться, а также использование Украины для ведения гибридной войны являются угрозами для военной безопасности РФ. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он напомнил, что план строительства и развития вооруженных сил предусматривает практические мероприятия по реализации перспективных направлений их развития для обеспечения обороны государства. «План утверждается президентом Российской Федерации и может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности Российской Федерации. На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», — заявил Герасимов в интервью aif.ru.
По словам начальника Генштаба, для нейтрализации этих угроз высшее руководство страны поставило задачу скорректировать план строительства и развития ВС РФ. «Его параметры одобрены верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии министерства обороны», — подчеркнул он.
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