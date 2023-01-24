В Rheinmetall заявили, что могут поставить Украине в общей сложности 139 танков Leopard
09:32 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германский оборонный концерн Rheinmetall («Райнметаль») может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard («Леопард»).
«У нас есть 22 [боевые] машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину, — сказал представитель концерна в опубликованном во вторник интервью редакционному объединению „Редакционснетцверк Дойчланд“ (Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND). — Ремонт этих машин займет почти год. Поставка возможна в конце 2023 — начале 2024 года. Есть еще 29 [боевых машин типа] Leopard 2A4, <…> которые будут готовы к отправке уже в апреле–мае 2023 года».
«Мы могли бы сделать доступными еще 88 [боевых] машин Leopard 1», — добавил он.
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