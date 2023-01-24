Зеленский ввел санкции против ряда представителей РПЦ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник своим указом ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ). Текст документа опубликован на сайте главы государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО — прим. ТАСС) Украины от 23 января 2023 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, — говорится в тексте указа.

В список лиц, попавших под ограничения, в частности, вошли митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов), глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, а также глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), который 17 января выступил по видеосвязи перед участниками Совета Безопасности ООН и рассказал о фактах давления на Украинскую православную церковь со стороны украинских властей.

Санкции предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских государственных наград и другое. Эти ограничения в отношении шести человек введены на 30 лет, а в отношении остальных — на 5 лет.

«Сегодняшнее решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек — граждан России», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в соцсети.