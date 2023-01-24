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У ВСУ осталась одна дорога в Артемовск, остальные пути отрезаны — Пушилин

10:32 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для ВС Украины осталась только одна дорога в Артемовск, остальные пути для них отрезаны. Об этом во вторник заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Здесь, конечно, надо аккуратно говорить, мы это больше можем черпать из украинских ресурсов, <…> и согласно их утверждениям, осталась уже только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в Артемовск», — сказал он.

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