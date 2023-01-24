У ВСУ осталась одна дорога в Артемовск, остальные пути отрезаны — Пушилин
10:32 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Для ВС Украины осталась только одна дорога в Артемовск, остальные пути для них отрезаны. Об этом во вторник заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Здесь, конечно, надо аккуратно говорить, мы это больше можем черпать из украинских ресурсов, <…> и согласно их утверждениям, осталась уже только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в Артемовск», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:32 24.01.2023
- Для пересечения границы на машине, возможно, придется резервировать дату - СМИ
- 11:20 24.01.2023
- Запад планирует дать Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург — посол РФ
- 11:05 24.01.2023
- Зеленский обсуждал с директором ЦРУ покушение на главу ЧВК «Вагнер» Пригожина — Рогов
- 11:00 24.01.2023
- Почти 80% россиян выступают за запрет работы коллекторских агентств - опрос
- 10:55 24.01.2023
- Сбер провел акцию в поддержку донорства костного мозга
- 10:20 24.01.2023
- В Китае на границе с РФ зафиксирована рекордно низкая температура минус 53 градуса
- 10:05 24.01.2023
- Зеленский ввел санкции против ряда представителей РПЦ
- 10:00 24.01.2023
- Восстановленный Джейрах станет аэродромом совместного базирования ВКС РФ и ВВС Сирии
- 09:32 24.01.2023
- В Rheinmetall заявили, что могут поставить Украине в общей сложности 139 танков Leopard
- 09:20 24.01.2023
- Использование Украины для гибридной войны — одна из главных угроз РФ, считает Герасимов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать