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Запад планирует дать Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург — посол РФ

11:20 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны планируют поставлять Эстонии самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург. Об этом заявил во вторник посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала «Соловьев Live».

«У англосаксов был интерес создать здесь антироссийский форпост для оказания давления на РФ. Причем речь идет не только об экономическом, политическом, культурном, но и военном давлении, — сказал он. — Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?»

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