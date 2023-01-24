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НОВОСТИ

Для пересечения границы на машине, возможно, придется резервировать дату - СМИ

11:32 24.01.2023 Источник: РБК

В Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте. Предложения внес глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Поправки затронут автомобили, принадлежащие, как российским гражданам, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства. Они затронут как перевозчиков, так и частных лиц. Пересечение границы будет осуществляться в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством России, говорится в документе.  РБК

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