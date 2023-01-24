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НОВОСТИ

Сбер провел акцию в поддержку донорства костного мозга

10:55 24.01.2023

Более 750 сотрудников Сбера приняли участие в акции по поддержке донорства костного мозга. Они сдали образцы буккального эпителия и вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Мероприятие прошло в офисах Сбера в 25 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Иркутске, Новосибирске, Калининграде, Перми, Воронеже, Хабаровске и других городах.

Идея привлечения в регистр возникла у волонтеров Сбера. Они организовали отдельное сообщество доноров костного мозга. Его главная задача – заинтересовать этим видом донорства как можно больше людей, развеять мифы и помочь тяжелобольным пациентам.

«Наши волонтеры становятся донорами сами и вовлекают в это движение других: проводят благотворительные и образовательные акции. И это реальная возможность сделать мир лучше», – отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина.

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