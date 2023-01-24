Все убитые во время стрельбы в Калифорнии были китайскими рабочими — ТВ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все семеро погибших в результате стрельбы на двух фермах в городе Хаф-Мун-Бей в Северной Калифорнии в понедельник были китайскими рабочими. Об этом сообщила во вторник член городского совета Хаф-Мун-Бей Дебби Раддок, на которую ссылается телеканал Эн-би-си.

«Все жертвы трагедии были китайскими работниками ферм», — отметила Раддок.

«Четыре трупа с огнестрельными ранениями были обнаружены на ферме около 14:22, еще одна жертва была доставлен в крайне тяжелом состоянии в медицинский центр Стэнфорда, — говорится в заявлении Управления шерифа округа Сан-Матео. — Вскоре после этого еще трое убитых были найдены на другой ферме».

В настоящий момент основным подозреваемым является 67-летний мужчина азиатского происхождения по имени Чуньли Чжао, который проживает в Хаф-Мун-Бей. Он был задержан в своем автомобиле, когда приехал в Управление шерифа, видимо, чтобы сдаться. При себе у Чжао нашли полуавтоматический пистолет. Сейчас подозреваемый взят под стражу.

На данный момент правоохранители полагают, что Чжао действовал в одиночку. Мотивы преступления пока остаются невыясненными. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.