Российские школьники за рубежом смогут получить аттестаты без итоговых экзаменов — кабмин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обучающиеся за границей российские школьники, не имеющие возможности сдать выпускные экзамены после 9 и 11 классов из-за действий недружественных стран, смогут получить документы об образовании по результатам промежуточной аттестации. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

«Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных иностранных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации», — пояснили подробности в пресс-службе кабмина.