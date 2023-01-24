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Российские школьники за рубежом смогут получить аттестаты без итоговых экзаменов — кабмин

12:20 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обучающиеся за границей российские школьники, не имеющие возможности сдать выпускные экзамены после 9 и 11 классов из-за действий недружественных стран, смогут получить документы об образовании по результатам промежуточной аттестации. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

«Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных иностранных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации», — пояснили подробности в пресс-службе кабмина.

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