Эстонские спецслужбы проверяли всех обращавшихся в посольство России в Таллине — посол РФ
13:20 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все, кто обращался в посольство РФ в Эстонии, попадали в зону внимания эстонских спецслужб и подвергались «профилактической работе». Об этом во вторник заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев.
«Практически здесь не с кем сегодня разговаривать, не с кем общаться. Все контакты, которые у нас должны быть и которые были, они заблокированы. С нами общаться эстонским представителям практически запрещено, а если кто-то вдруг по недомыслию выйдет на контакт с нашим посольством, то он тут же попадает в сферу внимания эстонской тайной полиции, с ним проводится для начала различного рода профилактическая работа, выпытывают все, о чем шла речь. Люди бояться стали элементарно», — сказал российский дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».
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