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НОВОСТИ

Роскосмос запланировал развертывание Российской орбитальной станции на 2027 год

14:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская орбитальная станция станет ключевым элементом для создания суверенной инфраструктуры для пилотируемых полетов в космос, ее развертывание запланировано на 2027 год. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов во вторник на пленарном заседании XLVII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения).

«Мы будем создавать суверенную инфраструктуру для космических пилотируемых полетов на низкую околоземную орбиту. Ключевым ее элементом будет Российская орбитальная станция, развертывание которой мы запланировали на 2027 год», — сказал Борисов.

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