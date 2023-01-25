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Песков опроверг утверждения CNN о возможной мобилизации еще 200 тыс. человек

09:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация CNN («Си-эн-эн») о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна. Об этом ТАСС заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тыс. человек.

На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему, представитель Кремля ответил утвердительно. «Да. Является», — сказал Песков.

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