Песков опроверг утверждения CNN о возможной мобилизации еще 200 тыс. человек

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация CNN («Си-эн-эн») о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна. Об этом ТАСС заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тыс. человек.

На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему, представитель Кремля ответил утвердительно. «Да. Является», — сказал Песков.