США могут направить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams — Анатолийское агентство
09:05 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты могут направить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams («Абрамс»). Об этом сообщило в среду турецкое государственное Анатолийское агентство со ссылкой на представителя американской администрации.
«Речь может идти о батальоне танков „Абрамс“, что соответствует 30-50 боевым машинам», — приводит агентство слова источника.
Анатолийское агентство при этом уточняет, что танковый батальон армии США состоит из 44 танков.
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