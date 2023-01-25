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США могут направить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams — Анатолийское агентство

09:05 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут направить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams («Абрамс»). Об этом сообщило в среду турецкое государственное Анатолийское агентство со ссылкой на представителя американской администрации.

«Речь может идти о батальоне танков „Абрамс“, что соответствует 30-50 боевым машинам», — приводит агентство слова источника.

Анатолийское агентство при этом уточняет, что танковый батальон армии США состоит из 44 танков.

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