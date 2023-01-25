Возможная поставка Украине Abrams станет вопиющей провокацией против РФ — посол Антонов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможная отправка Украине американских танков M1 Abrams («Абрамс») стала бы очередной вопиющей провокацией в отношении России. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на просьбу прокомментировать публикации в американских СМИ о вероятной отправке Киеву Abrams.

«Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об „оборонительных вооружениях“ точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства.