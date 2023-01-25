Володин считает, что понижать уровень дипотношений с Эстонией и Латвией нужно было давно
10:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Прибалтики утратили свою самостоятельность, решение о понижении уровня дипломатических отношений России с Эстонией и Латвией нужно было принимать давно. Такое мнение в среду выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в соцсети.
«В государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека: ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников. Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности. Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно», — написал Володин.
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