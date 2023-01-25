Рассуждения о красных линиях в действиях Запада остались в прошлом — МИД РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение. Об этом заявили ТАСС в МИД России, комментируя слова первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад пересек «еще не все красные линии».

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — подчеркнули в дипведомстве.