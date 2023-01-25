Общественники Канады считают, что 400 детей индейцев в одной из спецшкол убили

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детей индейцев в одной из специальных школ-интернатов канадской провинции Альберта целенаправленно доводили до смерти, давая им некачественное коровье молоко и сталкивая с лестниц. С таким утверждением выступила во вторник Лиа Редкроу — исполнительный директор общественной организации Acimowin Opaspiw Society («Общество Асимовин Опаспив»), которая представляет интересы коренных народов, обучавшихся в специализированных учебных заведениях.

Речь идет о школе, которая функционировала с 1890 по 1970 год в трех разных местах провинции Альберта. «Мы выяснили, как именно погибло большинство детей <…>, это были сотни детей», — цитирует Редкроу телеканал «Глобал ньюс». Согласно выводам общественников, за это время в учебном заведении погибли порядка 400 несовершеннолетних.

Редкроу уточнила, что большинство воспитанников интерната умерли из-за употребления непастеризованного коровьего молока, которое хранилось ненадлежащим образом. Как утверждала она, дети болели туберкулезом и «другими смертельными заболеваниями, которые передаются [через употребление] молока». «Администрация школы знала об этом, — уверена активистка. — Поэтому заболевали и умирали только дети, а не сотрудники школьной администрации». По словам Редкроу, сохранились записи, свидетельствующие о том, что детей зачисляли в школу абсолютно здоровыми.

Как сказала глава организации, один из сотрудников интерната, который работал в нем с 1935 по 1942 год, намеренно сталкивал учеников с лестницы, что приводило к летальным исходам. Эти происшествия регистрировались как «несчастные случаи». В докладе общественной организации, с которым удалось ознакомиться «Глобал ньюс», утверждается, что у нее есть «вещественные и документальные доказательства геноцида» коренных жителей.

В конце мая 2021 года в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Общественность потребовала от властей провести раскопки на территории подобных заведений, последнее из которых закрылось в 1996 году.