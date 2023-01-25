Украина может получить американские танки Abrams не раньше чем через год — ABC
11:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские танки M1 Abrams («Абрамс»), которые власти США хотят передать Украине, поступят в распоряжение украинских военных не скоро, возможно, более чем через год. Об этом во вторник сообщил телеканал Эй-би-си со ссылкой на источник.
По данным собеседника канала, США обязуются передать Киеву от 30 до 50 танков. Источник указывает, что танки будут отправлены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.
Такой шаг, отмечает канал, может означать, что танки в распоряжение Украины поступят нескоро.
По словам неназванного американского чиновника, который побеседовал с газетой «Вашингтон пост», танки «вероятно, не предназначены для ближайших битв» и не поступят в распоряжение Украине в течение многих месяцев, если не лет.
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