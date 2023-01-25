ВСУ готовили удар в направлении Мелитополя, но силы РФ сработали на упреждение — Рогов

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска планировали нанести удар в направлении Мелитополя и Бердянска, однако российские силы сработали на упреждение и смогли перехватить стратегическую инициативу на запорожском направлении. Об этом сообщил в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На запорожском направлении боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского готовился удар в направлении Мелитополя и Бердянска, этот удар несколько раз презентовался для западной аудитории. <…> Наши ребята пошли на упреждающий удар <…> и не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».