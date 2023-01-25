Решение ФРГ по танкам крайне опасно, ставит под сомнение нормализацию отношений — посол

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков «крайне опасным», оно «переводит конфликт на новый уровень противостояния» и означает «окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности» за преступления нацистов. Слова посла распространила в среду российская дипмиссия.

«В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. „Красные линии“ остались в прошлом», — заявил Нечаев.

«Указанное решение Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан. Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем», — отмечается в заявлении.