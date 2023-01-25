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Путин пользуется «правильным» компьютером — Песков

15:32 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пользуется правильным и безопасным компьютером, рассказал в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Правильное. С соответствующим уровнем безопасности», — ответил представитель Кремля на вопрос, какое компьютерное оборудование использует Путин и не последовал ли он примеру белорусского коллеги Александра Лукашенко, заменившего иностранный компьютер на отечественный.

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