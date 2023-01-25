Путин согласен с идеей перенести День молодежи в РФ на последнюю субботу июня

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

День молодежи в России можно перенести с фиксированный даты на последнюю субботу июня, заявил президент РФ Владимир Путин в среду во время встречи со студентами.

Одна из учащихся попросила главу государства перенести праздник на последнюю субботу июня, пояснив, что сейчас он отмечается в фиксированную дату — 27 июня, когда студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой.

«Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит [идею переноса]», — сказал президент, отметив, что «многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни».