Путин согласен с идеей перенести День молодежи в РФ на последнюю субботу июня
16:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
День молодежи в России можно перенести с фиксированный даты на последнюю субботу июня, заявил президент РФ Владимир Путин в среду во время встречи со студентами.
Одна из учащихся попросила главу государства перенести праздник на последнюю субботу июня, пояснив, что сейчас он отмечается в фиксированную дату — 27 июня, когда студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой.
«Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит [идею переноса]», — сказал президент, отметив, что «многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни».
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