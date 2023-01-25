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НОВОСТИ

Медведев: Скоро у киевского режима вообще не останется выхода к морю...

18:45 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что вскоре киевский режим лишится выхода к морю.

«Субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — написал Медведев в своем телеграм-канале в среду, комментируя желание Киева получить как можно больше ударных вооружений от Запада, в том числе самолеты и подводные лодки.

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