В течение ближайшего месяца войска Франции уйдут из Буркина-Фасо - СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена вывести войска из Буркина-Фасо в 30-дневный срок. Об этом в среду сообщило агентство Франс-Пресс (АФП) со ссылкой на представителя французского министерства иностранных дел.

«Во вторник мы официально получили уведомление о денонсации правительством Буркина-Фасо соглашения 2018 года, касающегося статуса французских войск, присутствующих в этой стране. Согласно его условиям, денонсация вступает в силу через один месяц после получения письменного уведомления. Мы будем соблюдать условия соглашения и выполним эту просьбу», — приводит агентство слова представителя ведомства.