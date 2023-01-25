Цены на овощи за неделю выросли в среднем на 3% - Росстат
19:20 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За период с 17 по 23 января цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3%, в том числе на огурцы — на 6,3%, лук — на 5,3%, морковь — на 3,1%, помидоры — на 2,8%, свеклу — на 2%, капусту белокочанную — на 1,9%, картофель — на 1,7%, бананы — на 1,6%, яблоки — на 0,7%», — говорится в сообщении.
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