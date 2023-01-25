МОК выставил условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям
20:15 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как „нейтральные спортсмены“ и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения», — говорится в заявлении.
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