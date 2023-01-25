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МОК выставил условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям

20:15 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до соревнований. Об этом в среду сообщила пресс-служба МОК.

«Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как „нейтральные спортсмены“ и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения», — говорится в заявлении.

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