МОК выставил условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до соревнований. Об этом в среду сообщила пресс-служба МОК.

«Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как „нейтральные спортсмены“ и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения», — говорится в заявлении.