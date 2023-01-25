ОКР категорически не согласен с ограничениями МОК для российских спортсменов
22:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан. Однако вместе с тем мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену», — отметил Поздняков.
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