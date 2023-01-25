ОКР категорически не согласен с ограничениями МОК для российских спортсменов

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийский комитет России (ОКР) не согласен с ограничениями Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов к международным стартам. Об этом в своем телеграм-канале в среду заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан. Однако вместе с тем мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену», — отметил Поздняков.



