0
0
103
НОВОСТИ

ОКР категорически не согласен с ограничениями МОК для российских спортсменов

22:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийский комитет России (ОКР) не согласен с ограничениями Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов к международным стартам. Об этом в своем телеграм-канале в среду заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан. Однако вместе с тем мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену», — отметил Поздняков.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:38 25.01.2023
В Белом доме не считают, что РФ собирается нанести удар по территории НАТО
0
44
20:25 25.01.2023
Байден анонсировал контрнаступление Украины и пообещал танки M1 Abrams
0
271
20:15 25.01.2023
МОК выставил условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям
0
283
19:20 25.01.2023
Цены на овощи за неделю выросли в среднем на 3% - Росстат
0
280
19:00 25.01.2023
В течение ближайшего месяца войска Франции уйдут из Буркина-Фасо - СМИ
0
299
18:45 25.01.2023
Медведев: Скоро у киевского режима вообще не останется выхода к морю...
0
369
18:30 25.01.2023
General Dynamics построит для Украины 31 танк M1 Abrams - СМИ
0
357
18:14 25.01.2023
Немецких «Леопардов» ждет та же участь, что и «Тигров» с «Пантерами» в годы ВОВ – Глава МВД РФ
0
361
17:40 25.01.2023
Заявления Бербок о танках подтверждают заранее спланированную против России войну — МИД РФ
0
384
17:30 25.01.2023
Мурманский морской рыбный порт вложит в развитие в 2023 году почти миллиард рублей
0
382

Возврат к списку