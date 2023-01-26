Силы РФ вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города — советник Пушилина

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — ответил он на вопрос о действиях сил РФ в районе Угледара.