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Силы РФ вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города — советник Пушилина

09:00 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — ответил он на вопрос о действиях сил РФ в районе Угледара.

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