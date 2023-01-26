В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставок немецких танков на Украину

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демонстрация против поставок немецких танков и вооружения Украине состоялась в ночь на четверг в Мюнхене (федеральная земля Бавария) на юге Германии. Организатором протестной акции выступило движение Muenchen steht auf. Видео с манифестации опубликовано в соцсети.

Сотни жителей баварской столицы прошли по городу за барабанщиками. Активисты собирались на центральной площади Мюнхена перед ратушей на Мариенплаце. На плакатах и флагах протестующих можно было увидеть надписи с призывами к миру и критикой поставок танков Киеву.

Еще в преддверии демонстрации организаторы заявили, что "темой шествия может быть только мир".

Представители движения выступают в том числе за установление на Украине "мира без оружия" и "окончание экономической войны как еще одной формы войны".