В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставок немецких танков на Украину
09:32 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонстрация против поставок немецких танков и вооружения Украине состоялась в ночь на четверг в Мюнхене (федеральная земля Бавария) на юге Германии. Организатором протестной акции выступило движение Muenchen steht auf. Видео с манифестации опубликовано в соцсети.
Сотни жителей баварской столицы прошли по городу за барабанщиками. Активисты собирались на центральной площади Мюнхена перед ратушей на Мариенплаце. На плакатах и флагах протестующих можно было увидеть надписи с призывами к миру и критикой поставок танков Киеву.
Еще в преддверии демонстрации организаторы заявили, что "темой шествия может быть только мир".
Представители движения выступают в том числе за установление на Украине "мира без оружия" и "окончание экономической войны как еще одной формы войны".
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