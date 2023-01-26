Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву — посольство в РФ
09:05 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщило в четверг посольство США в РФ в телеграм-канале, опубликовав фотографию посла в одном из столичных аэропортов.
«С возвращением в Россию, посол Трейси», — говорится в подписи под фотографией.
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