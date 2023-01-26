0
0
72
НОВОСТИ

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву — посольство в РФ

09:05 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщило в четверг посольство США в РФ в телеграм-канале, опубликовав фотографию посла в одном из столичных аэропортов.

«С возвращением в Россию, посол Трейси», — говорится в подписи под фотографией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 26.01.2023
В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставок немецких танков на Украину
0
10
09:20 26.01.2023
ВСУ попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, силы РФ открыли огонь — Рогов
0
61
09:00 26.01.2023
Силы РФ вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города — советник Пушилина
0
86
22:38 25.01.2023
В Белом доме не считают, что РФ собирается нанести удар по территории НАТО
0
627
22:00 25.01.2023
ОКР категорически не согласен с ограничениями МОК для российских спортсменов
0
636
20:25 25.01.2023
Байден анонсировал контрнаступление Украины и пообещал танки M1 Abrams
0
762
20:15 25.01.2023
МОК выставил условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям
0
826
19:20 25.01.2023
Цены на овощи за неделю выросли в среднем на 3% - Росстат
0
681
19:00 25.01.2023
В течение ближайшего месяца войска Франции уйдут из Буркина-Фасо - СМИ
0
679
18:45 25.01.2023
Медведев: Скоро у киевского режима вообще не останется выхода к морю...
0
814

Возврат к списку