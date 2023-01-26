Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву — посольство в РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщило в четверг посольство США в РФ в телеграм-канале, опубликовав фотографию посла в одном из столичных аэропортов.

«С возвращением в Россию, посол Трейси», — говорится в подписи под фотографией.