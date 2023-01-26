ВОЗ сообщила о росте смертности от ковида в мире на 13% за четыре недели
10:05 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 11 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за период с 26 декабря по 22 января, более 55 тыс. умерли. Число случаев инфицирования уменьшилось по сравнению с предыдущими 28 днями на 25%, а количество летальных исходов выросло на 13%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 11 044 336 случаев заражения и 55 108 летальных исходов.
За минувшую неделю (с 16 по 22 января) больше всего заболевших было выявлено в Японии — 672 526. Далее следуют США (323 721), Республика Корея (192 638), Китай (142 066) и Бразилия (114 916). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего умерших за семь дней — 3 922. Далее следуют Япония (2 779), Бразилия (952), Китай (617) и Испания (424).
По состоянию на 25 января в ВОЗ поступили сообщения о 664 873 023 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 724 248 умерших. За последние сутки было выявлено 179 108 случаев инфицирования, умерли 713 человек.
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