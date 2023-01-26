В отношении Слепакова СК просят возбудить уголовное дело из-за его «колыбельной песни»
10:20 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении продюсера Семена Слепакова из-за его песни, дискредитирующей Вооруженные силы РФ.
«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ („Публичная дискредитация ВС РФ“)», — сказал в четверг ТАСС директор фонда Александр Карабанов.
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