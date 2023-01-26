Французская газета написала о "ярости" Запада из-за совместных учений РФ, КНР и ЮАР

10:32 Источник: Lenta.ru

Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военном-морские учения вызвали ярость у Запада. Об этом пишет французская газета L'Opinion.

Издание напомнило, что глава МИД России Сергей Лавров встретился со «старым южноафриканским союзником». Отмечается, что в ЮАР западные санкции раскритиковали, а также не стали приостанавливать сотрудничество с Москвой, несмотря на давление со стороны США и Европы.

Журналисты назвали ЮАР геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС, который ставит под вопрос гегемонию Запада, опирающуюся на США. Помимо этого, в феврале недалеко от Мозамбикского пролива должны пройти совместные учения России, ЮАР и Китая. «Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине», — отмечается в статье.

Учения с участием кораблей России, Китая и ЮАР пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана в районах города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Lenta.Ru