Французская газета написала о "ярости" Запада из-за совместных учений РФ, КНР и ЮАР
10:32 26.01.2023 Источник: Lenta.ru
Планы России, ЮАР и Китая провести совместные военном-морские учения вызвали ярость у Запада. Об этом пишет французская газета L'Opinion.
Издание напомнило, что глава МИД России Сергей Лавров встретился со «старым южноафриканским союзником». Отмечается, что в ЮАР западные санкции раскритиковали, а также не стали приостанавливать сотрудничество с Москвой, несмотря на давление со стороны США и Европы.
Журналисты назвали ЮАР геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС, который ставит под вопрос гегемонию Запада, опирающуюся на США. Помимо этого, в феврале недалеко от Мозамбикского пролива должны пройти совместные учения России, ЮАР и Китая. «Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине», — отмечается в статье.
Учения с участием кораблей России, Китая и ЮАР пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана в районах города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 11:07 26.01.2023
- Махмуд-Али Калиматов назвал приоритет в промышленности Ингушетии
- 11:05 26.01.2023
- СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины
- 11:00 26.01.2023
- Запад обсуждает возможность передачи Киеву истребителей — Politico
- 10:58 26.01.2023
- Корпоративный журнал Сбера о персональных данных и приватности теперь в свободном доступе
- 10:20 26.01.2023
- В отношении Слепакова СК просят возбудить уголовное дело из-за его «колыбельной песни»
- 10:05 26.01.2023
- ВОЗ сообщила о росте смертности от ковида в мире на 13% за четыре недели
- 10:00 26.01.2023
- Зеленский заявил, что теперь ждет от Запада самолеты и ракеты
- 09:32 26.01.2023
- В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставок немецких танков на Украину
- 09:20 26.01.2023
- ВСУ попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, силы РФ открыли огонь — Рогов
- 09:05 26.01.2023
- Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву — посольство в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать