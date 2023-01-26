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Запад обсуждает возможность передачи Киеву истребителей — Politico

11:00 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны ведут внутренние обсуждения о возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта. Как пишет в четверг издание «Политико», поговорившее с рядом западных дипломатов и представителей военных кругов, за эту идею выступает Украина и страны Балтии.

«Истребители стали бы следующим логичным шагом», — сказал изданию дипломат из Северной Европы. Вашингтон, в свою очередь, заявил Киеву, что «на данный момент» о передаче истребителей не может идти речи, пишет «Политико» со ссылкой на указанного дипломата.

Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что передачу истребителей «сегодня совершенно невозможно представить», но соответствующее обсуждение может начаться «через 2-3 недели».

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