Медведчук заявил, что считает себя украинским политиком, не имеет российского гражданства
11:20 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Находящийся в России Виктор Медведчук заявил, что считает себя украинским политиком, не имеет гражданства РФ.
«Он [президент Украины Владимир Зеленский] пошел по пути полного безрассудства и безумства в плане того, что он лишил гражданства меня на основании того, что есть подозрение, что у меня российское гражданство. У меня никогда не было российского гражданства, потому что в этом нет необходимости, потому что я украинский политик, им был, есть сегодня», — сказал он в опубликованном в четверг интервью телеканалу RT.
Медведчук уточнил, что сохраняет украинский паспорт. Он подчеркнул, что лишение его гражданства было незаконным, потому что это можно сделать только по личному заявлению гражданина страны.
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