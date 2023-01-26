Медведчук заявил, что считает себя украинским политиком, не имеет российского гражданства

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящийся в России Виктор Медведчук заявил, что считает себя украинским политиком, не имеет гражданства РФ.

«Он [президент Украины Владимир Зеленский] пошел по пути полного безрассудства и безумства в плане того, что он лишил гражданства меня на основании того, что есть подозрение, что у меня российское гражданство. У меня никогда не было российского гражданства, потому что в этом нет необходимости, потому что я украинский политик, им был, есть сегодня», — сказал он в опубликованном в четверг интервью телеканалу RT.

Медведчук уточнил, что сохраняет украинский паспорт. Он подчеркнул, что лишение его гражданства было незаконным, потому что это можно сделать только по личному заявлению гражданина страны.