Вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет — Песков
12:32 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль видит, что вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в беседе с журналистами.
«Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или [Североатлантического] альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», — сказал Песков.
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