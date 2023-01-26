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Вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет — Песков

12:32 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль видит, что вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в беседе с журналистами.

«Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или [Североатлантического] альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», — сказал Песков.

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