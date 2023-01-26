В Киеве прозвучал взрыв — мэр

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв был слышен в четверг в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко. «Взрыв в Киеве», — написал он в соцсети.

Утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Украинские СМИ информировали о взрывах в Виннице и Винницкой области, в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Николаевской областях, а также в Одессе.