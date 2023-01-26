В Киеве прозвучал взрыв — мэр
13:00 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв был слышен в четверг в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко. «Взрыв в Киеве», — написал он в соцсети.
Утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Украинские СМИ информировали о взрывах в Виннице и Винницкой области, в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Николаевской областях, а также в Одессе.
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