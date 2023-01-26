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НОВОСТИ

Песков подтвердил, что у Путина было общение с Варнигом

13:20 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин общался с исполнительным директором Nord Stream 2 Маттиасом Варнигом, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли у них контакты после начала специальной военной операции и планируется ли дальнейшее общение.

«Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы и они действительно общались», — отметил представитель Кремля.

Ранее Варниг рассказал, что общался с Путиным в Москве после начала спецоперации.

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