Песков подтвердил, что у Путина было общение с Варнигом

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин общался с исполнительным директором Nord Stream 2 Маттиасом Варнигом, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли у них контакты после начала специальной военной операции и планируется ли дальнейшее общение.

«Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы и они действительно общались», — отметил представитель Кремля.

Ранее Варниг рассказал, что общался с Путиным в Москве после начала спецоперации.