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Запад не прекратит прокси-войну против РФ после окончания конфликта на Украине — Патрушев

14:12 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и даже по окончании его горячей фазы не намерены прекращать прокси-войну против России, считает секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками», — заявил он на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота.

Патрушев призвал понять, что «даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников».

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