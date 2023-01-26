Запад не прекратит прокси-войну против РФ после окончания конфликта на Украине — Патрушев
14:12 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и даже по окончании его горячей фазы не намерены прекращать прокси-войну против России, считает секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.
«Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками», — заявил он на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота.
Патрушев призвал понять, что «даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников».
НОВОСТИ
- 14:00 26.01.2023
- В России внедрят систему, не позволяющую продавать «просрочку» — кабмин
- 13:32 26.01.2023
- Зеленский заявил, что хотел бы видеть Джонсона на должности посла Британии в Киеве
- 13:20 26.01.2023
- Песков подтвердил, что у Путина было общение с Варнигом
- 13:05 26.01.2023
- Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина — Песков
- 13:00 26.01.2023
- В Киеве прозвучал взрыв — мэр
- 12:32 26.01.2023
- Вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет — Песков
- 12:20 26.01.2023
- В Татарстане откажутся от переходного периода при переименовании президента в главу-раиса
- 12:05 26.01.2023
- Чем больше помощь Запада Украине, тем шире границы спецоперации РФ — Гаврилов
- 12:00 26.01.2023
- В России выявили более 7 тыс. заболевших ковидом за сутки
- 11:32 26.01.2023
- Зеленский заявил, что ему «не интересно» вести переговоры с Путиным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать