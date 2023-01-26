0
0
89
НОВОСТИ

Зеленский должен ответить за то, что отказался от Минских соглашений — Медведчук

15:00 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность за то, что отказался от мирного урегулирования конфликта в Донбассе соответствии с Минскими соглашениями и в результате допустил возникновение войны. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук в интервью телеканалу RT, опубликованном в четверг.

«Я хочу, чтобы он (Владимир Зеленский — прим. ТАСС) понес ответственность за все, что он сделал для Украины и украинского народа. Это он разрушил страну. Это он бросил страну в поле боевых действий», — сказал Медведчук.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 26.01.2023
Если бы не Украина, войска РФ стояли бы у границы Польши - Моравецкий
0
54
15:12 26.01.2023
В Мюнхене задержали гражданина ФРГ по подозрению в контактах со спецслужбами РФ
0
90
14:32 26.01.2023
Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о покинувших Россию после начала СВО
0
167
14:12 26.01.2023
Запад не прекратит прокси-войну против РФ после окончания конфликта на Украине — Патрушев
0
197
14:00 26.01.2023
В России внедрят систему, не позволяющую продавать «просрочку» — кабмин
0
200
13:32 26.01.2023
Зеленский заявил, что хотел бы видеть Джонсона на должности посла Британии в Киеве
0
238
13:20 26.01.2023
Песков подтвердил, что у Путина было общение с Варнигом
0
279
13:05 26.01.2023
Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина — Песков
0
265
13:00 26.01.2023
В Киеве прозвучал взрыв — мэр
0
279
12:32 26.01.2023
Вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет — Песков
0
285

Возврат к списку