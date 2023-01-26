Зеленский должен ответить за то, что отказался от Минских соглашений — Медведчук

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность за то, что отказался от мирного урегулирования конфликта в Донбассе соответствии с Минскими соглашениями и в результате допустил возникновение войны. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук в интервью телеканалу RT, опубликованном в четверг.

«Я хочу, чтобы он (Владимир Зеленский — прим. ТАСС) понес ответственность за все, что он сделал для Украины и украинского народа. Это он разрушил страну. Это он бросил страну в поле боевых действий», — сказал Медведчук.