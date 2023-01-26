Трамп на фоне решения Запада о передаче Украине танков опасается начала ядерного конфликта

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что передача странами Запада Киеву танков может спровоцировать начало ядерного конфликта, поэтому необходимо как можно скорее завершить военные действия на Украине.

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто!» — написал Трамп в четверг в своей социальной сети «Трус соушал».