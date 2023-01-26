Чавушоглу заявил об отсутствии предложения о раздельном приеме Финляндии и Швеции в НАТО
16:12 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг об отсутствии официального предложения о раздельном приеме Финляндии и Швеции в НАТО.
«Мы не получали предложений о разграничении процессов вступления Швеции и Финляндии [в НАТО]. Поскольку мы не получали таких заявлений, было бы не совсем корректно делать комментарий о том, будем мы или не будем оценивать их раздельно», — подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.
НОВОСТИ
- 17:12 26.01.2023
- Захар Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО
- 17:10 26.01.2023
- Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов «Аэрофлота» по SberPay
- 17:00 26.01.2023
- Без оружия и денег Запада Украина и Зеленский не просуществуют и дня — Медведев
- 16:32 26.01.2023
- Британия надеется поставить танки Challenger 2 на Украину к концу марта — Минобороны
- 16:00 26.01.2023
- Трамп на фоне решения Запада о передаче Украине танков опасается начала ядерного конфликта
- 15:32 26.01.2023
- Если бы не Украина, войска РФ стояли бы у границы Польши - Моравецкий
- 15:12 26.01.2023
- В Мюнхене задержали гражданина ФРГ по подозрению в контактах со спецслужбами РФ
- 15:00 26.01.2023
- Зеленский должен ответить за то, что отказался от Минских соглашений — Медведчук
- 14:32 26.01.2023
- Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о покинувших Россию после начала СВО
- 14:12 26.01.2023
- Запад не прекратит прокси-войну против РФ после окончания конфликта на Украине — Патрушев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать