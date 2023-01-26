Чавушоглу заявил об отсутствии предложения о раздельном приеме Финляндии и Швеции в НАТО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг об отсутствии официального предложения о раздельном приеме Финляндии и Швеции в НАТО.

«Мы не получали предложений о разграничении процессов вступления Швеции и Финляндии [в НАТО]. Поскольку мы не получали таких заявлений, было бы не совсем корректно делать комментарий о том, будем мы или не будем оценивать их раздельно», — подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.