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Чавушоглу заявил об отсутствии предложения о раздельном приеме Финляндии и Швеции в НАТО

16:12 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг об отсутствии официального предложения о раздельном приеме Финляндии и Швеции в НАТО.

«Мы не получали предложений о разграничении процессов вступления Швеции и Финляндии [в НАТО]. Поскольку мы не получали таких заявлений, было бы не совсем корректно делать комментарий о том, будем мы или не будем оценивать их раздельно», — подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

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