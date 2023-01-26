Британия надеется поставить танки Challenger 2 на Украину к концу марта — Минобороны
16:32 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания надеется, что обещанные Лондоном боевые танки Challenger 2 («Челленджер-2») поступят на Украину в конце марта. Об этом заявил, выступая в четверг в Палате общин британского парламента, первый заместитель министра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак.
«Наше намерение таково, это будет в конце марта», — сказал он. «До этого момента будет [осуществлена] на самом деле значительная программа подготовки не только танковых экипажей, которые будут управлять этими машинами, но также тех, кто будет отвечать за их обслуживание», — сообщил Чак.
По его словам, подготовка украинских военнослужащих по управлению и обслуживанию танков должна начаться уже в понедельник, 30 января. Она будет вестись параллельно с подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была начата еще в 2014 году.
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