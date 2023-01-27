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НОВОСТИ

Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за сутки

10:05 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он в настоящее время находился на посту главы американской администрации, то смог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в течение суток.

«Даже сейчас, если бы я был президентом [США], то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <…> в течение 24 часов», — написал он в четверг в своей социальной сети Truth Social («Трус соушл»).

Ранее Трамп, комментируя действия администрации нынешнего президента США Джо Байдена в отношении Украины, заявлял, что следует завершить конфликт заключением сделки, а не отправлять помощь Киеву на миллионы долларов. Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к мировой войне.

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