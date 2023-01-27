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НОВОСТИ

Послу ФРГ следует прояснить позицию о статусе Германии в конфликте на Украине — Захарова

10:20 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послу Германии в России следует прояснить позицию МИД ФРГ о статусе Германии в конфликте на Украине. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсети.

«Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — отметила дипломат.

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