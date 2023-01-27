Польша передаст Украине еще 60 танков помимо танков Leopard, сообщили в Киеве

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy («Тварды») вместе с обещанными ранее Leopard («Леопард»). Об этом в пятницу сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — написал он в своем телеграм-канале.

До этого Варшава уже передала Киеву более 200 танков Т-72.