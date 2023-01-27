0
0
139
НОВОСТИ

Польша передаст Украине еще 60 танков помимо танков Leopard, сообщили в Киеве

12:20 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy («Тварды») вместе с обещанными ранее Leopard («Леопард»). Об этом в пятницу сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — написал он в своем телеграм-канале.

До этого Варшава уже передала Киеву более 200 танков Т-72.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 27.01.2023
США быстро могут положить конец украинскому конфликту, дав команду Киеву — Песков
0
16
13:05 27.01.2023
В Москве выявили 2 234 случая заражения коронавирусом за сутки
0
55
13:00 27.01.2023
Суд приговорил экс-схимонаха Сергия к 5,5 года колонии по второму уголовному делу
0
51
12:32 27.01.2023
Ракету «Циркон» надводного базирования примут на вооружение в 2023 году — разработчик
0
129
12:05 27.01.2023
Венгрия наложит вето на возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики — Орбан
0
152
12:00 27.01.2023
В России выявили 7 164 случая заражения коронавирусом за сутки
0
150
11:32 27.01.2023
Операция ЕС по «легализации украденного» у РФ позорно провалена — Клишас
0
201
11:20 27.01.2023
Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране задержан
0
227
11:05 27.01.2023
В Польше призвали поставлять Киеву оружие любой дальности поражения
0
222
11:00 27.01.2023
Россияне стали досрочно гасить кредиты вдвое чаще, чем раньше - СМИ
0
244

Возврат к списку