В Москве выявили 2 234 случая заражения коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 234 против 2 411 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 339 776 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 12 против 10 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 842 смерти. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 937, до 3 142 622.