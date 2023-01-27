Конец планам нацистов уничтожить евреев и другие народы положил прежде всего СССР — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советские люди внесли наибольший вклад в предотвращение планов нацистов уничтожить и поработить евреев и другие народы. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в телеграмме участникам мероприятий по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и 78-й годовщины освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

«Тогда, в 1945 году, конец варварским планам нацистов положил прежде всего советский народ, который отстоял свободу и независимость Родины, спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы», — написал президент РФ.

«Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, мы вспоминаем об одной из драматических страниц Второй мировой войны — освобождении Красной Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). И, конечно, скорбим о миллионах погибших, ни в чем не повинных людей — евреев, представителей других национальностей — расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней», — добавил Путин.